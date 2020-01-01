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Как в мире отметили Новый год (видео)

12:34
  • среда
  • 01 января 2020

Нью-Йорк, Лондон, Париж гуляли до утра

Когда в России празднование было в самом разгаре, за океаном к наступлению Нового года только готовились. Позже остальных праздник встретили, например, в США, передает "ТВ Центр".

В Нью-Йорке тысячи людей собрались на Таймс-Сквер, где заранее зажгли знаменитый новогодний шар, символ Большого Яблока. На этот раз он засиял ярче обычного, его панели украсили новым хрусталем ручной работы. На кристаллах изображены ананасы - символ щедрости и доброй воли.

В столице Франции центром торжеств стали Елисейские поля, традиционно в новогоднюю ночь в Париж стремятся попасть многочисленные туристы, 2020-й встречали под залпы салюта и лазерное шоу, экраном для которого стала Триумфальная арка.

В Лондоне в полночь ударили часы на Биг-Бене, вслед за этим над Темзой взлетели каскады фейерверков. А в столице Шотландии всё прошло с национальным колоритом.

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