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В Алеппо в новогоднюю ночь небо украсил праздничный фейерверк

12:42
  • среда
  • 01 января 2020

На главной площади города собрались сотни людей

Новый год встречали и в Сирии. Праздничные мероприятия прошли в разных провинциях страны.  Самые массовые в Алеппо, передает "ТВ Центр".

Причем там они проходят уже третий год мирно и спокойно. На главной площади собрались сотни людей, по традиции, зажгли елку, небо украсил праздничный фейерверк. А накануне католические общины отметили еще и Рождество. На службы в храмах собрались сотни верующих - представителей самых разных народностей и национальностей.

"Это уже стало традицией для Алеппо – собрание всех этнических групп, всех народов Сирии под одной крышей. Елка для нас символ жизни. А Иисус - это пророк мира. И это прекрасно, что в Сирии мы наконец-то снова вернулись к этим прекрасным традициям", - сказал епископ Алеппской Общины Ортодоксальной Церкви Жозеф Бозизо.

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