Украина начала поставки российского газа в Европу

Договор между Москвой и Киевом рассчитан на 5 лет

1 января начал действовать новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через Украину. Пакет документов утвердили после пяти дней непрерывных переговоров, передает "ТВ Центр".

Причем подписывали их дистанционно. Глава Газпрома Алексей Миллер в Санкт-Петербурге, а директор "Нафтогаза" Юрий Витренко - в Вене. Договор между Москвой и Киевом рассчитан на 5 лет. По нему "Нафтогаз" обязуется забронировать мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021 - 2024 годах.

Кроме того, в документе прописан отказ сторон от взаимных претензий. Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, газовый контракт между Москвой и Киевом - это компромисс, который необходимо было найти. По его словам, транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

ООО "Оператор ГТС Украины" заявило, что осуществлены поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту. "Первая ночь "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал в Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

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