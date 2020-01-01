Зеленский в новогоднем поздравлении призвал народ к объединению

Какие цели ставит Киев на 2020-й?

О развитии российско-украинских отношений в новом году говорили 31 декабря по телефону Владимир Путин и Владимир Зеленский. Беседа состоялась по инициативе Киева. Главы государств обсудили последний газовый контракт, недавний обмен пленными между Украиной и Донбассом, а также выполнение минских договоренностей. Какие цели ставит Киев на 2020-й – в репортаже "ТВ Центра".

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского оформили так, чтобы оно символизировало перемены. Молодой президент. Новый формат. Проникновенные слова про украинцев и объедение страны, которое сейчас так необходимо Украине.

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически. В Новом году нам надо быть единым государством каждый день, это должно стать нашей национальной идеей", - заявил Владимир Зеленский.

Звучит, конечно, как всегда пафосно. В стиле молодого украинского президента, который призвал любить всех украинцев, которым с нового года снова увеличили цены за газ. Закупка его в России напрямую помогла бы исправить ситуацию и снизить стоимость голубого топлива на 25%. Но Зеленский на это никак не решится, опасаясь политических последствий. Потому как оппоненты не дремлют, называя капитуляцией даже заключения контракта на транзит.

Бывший президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал соглашение с "Газпромом" большой ошибкой Зеленского. В том же духе его противники высказались и по поводу телефонного разговора между президентом России и Украины, который состоялся накануне. В ходе него Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом, а также обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на Донбассе.

Пока Зеленский проявляет решимость. Но давление на него со стороны "партии войны", возглавляемой Порошенко, и карманных радикалов будет только возрастать. Впрочем, значительные шансы на то, что в 2020 году мир на юго-востоке Украины все же наступит, конечно же, остаются.

Александр Панюшкин, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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