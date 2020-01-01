В России с 1 января выросли пенсии

Средний размер выплат составит 16,4 тысячи рублей

С 1 января в России вступил в силу ряд нововведений. На 7,5% процентов увеличился минимальный размер оплаты труда.

Теперь он составляет 12 тысяч 130 рублей. Благодаря этому зарплаты вырастут у более чем трёх миллионов россиян. Проиндексируют и страховые пенсии, а также некоторые социальные выплаты.

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи рублей.

До 28 тысяч рублей в месяц увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. На почти 4% вырастет и размер материнского капитала. Теперь он составит без малого 467 тысяч рублей.

На 23 позиции расширился список жизненно необходимых лекарств. Теперь в нём новые антибиотики, противоопухолевые препараты, а также лекарства от астмы.

С 1 января зарегистрировать купленный автомобиль можно прямо в салоне. Там же установить госномера, выезжать без них - запрещено. Коммерческий транспорт, в том числе грузовики, такси и машины из каршеринга, с этого дня нельзя парковать во дворах жилых домов.

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