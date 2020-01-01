США из-за ситуации в Ираке отправят на Ближний Восток 4 тысячи солдат

В Багдаде возобновились массовые протесты

В Багдаде возобновились массовые протесты у здания посольства США. Манифестанты требуют призвать Вашингтон к ответу за авиаудары по Ираку и Сирии. Местные жители бросают через ограду камни и пытаются прорваться на территорию дипкомплекса. Охрана посольства применила слезоточивый газ.

В Багдаде не все спокойно. Первое утро нового года - дымовая завеса, слезоточивый газ. Охрана американского посольства пытается отогнать протестующих от здания, но они возвращаются. В толпе слышны выстрелы и взрывы. Многотысячная акция протеста еще накануне переросла в настоящее побоище, передает "ТВ Центр".

Сотрудники посольства эвакуировались. Протестующие заняли несколько зданий дипмиссии и моментально разгромили их.

В Багдаде прошла даже женская акция протеста. Обычно не участвующие в политических делах девушки вышли на улицы. Этот митинг обошелся без жертв и разрушений. Волна протеста прокатилась по иракским городам в ответ на агрессивные действия США. В ночь на понедельник американские ВВС атаковали населенные пункты в Ираке и Сирии. Погибли 25 человек, 50 получили ранения.

В Пентагоне операцию назвали возмездием за предполагаемый удар группировки "Катаиб Хезболла", в результате которого погиб американский военный. Эту организацию в Вашингтоне считают проиранской, потому все действия ведут с оглядкой на Тегеран. Трамп ранее заявил, что Иран заплатит большую цену за гибель американского. На новогоднем ужине журналисты спросили президента, означает ли это начало войны против исламской республики.

"Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир! Ирану следует стремиться к миру больше, чем кому-либо. Так что я не думаю, что этот конфликт произойдет. Не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло", - ответил Трамп.

Действиями США в не меньшей степени, чем в Ираке, возмущены в Иране. Тегеран называет себя непричастной к последним инцидентам стороной и называет действия Штатов не более чем эхом развалившейся ядерной сделки.

Ближневосточный клубок политических противоречий запутывается все сильнее. Американцы приводят в повышенную готовность свой военный контингент в Кувейте и направляют в регион четыре тысячи солдат.

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