Собянин прогулялся по новогодней площадке на улице Тверская и поздравил горожан с праздником

В столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество"

По всей столице проходит любимый москвичами фестиваль "Путешествие в Рождество". Насыщенная программа: спектакли, концерты, мастер-классы и многое другое, передает "ТВ Центр".

На несколько дней Тверская улица стала пешеходной. Танцы, красочные шоу и театральные постановки. Катки и спортивные игры для любителей зимних забав. А для самых маленьких - весёлые карусели. Новогодним сюрпризом для многих накануне стало появление мэра Сергея Собянина. Во время прогулки по Тверской он сфотографировался со всеми желающими, и поздравил москвичей и гостей столицы с праздником.

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