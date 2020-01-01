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"Плачу и люблю!" Актер Евгений Пронин показал фото родившегося под Новый год сына

13:55
  • среда
  • 01 января 2020

Малыша назвали Гарри

Евгений Пронин впервые стал отцом. 31 декабря жена Кристина Арустамова родила актеру сына.
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О пополнении в семье Пронин рассказал, опубликовав в Instagram фото из роддома. На снимке Евгений держит новорожденного сына. Мальчика назвали Гарри.

"Сын! Гарри Пронин! 31 декабря!" - поделился своей радостью артист.

Евгений трогательно поблагодарил жену. "Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и новая жизнь!" — написал он.

 

Напомним, Евгений Пронин и продюсер кинокомпании "Викинг" Кристина Арустамова поженились в январе 2019 года. Девушка на 15 лет моложе актера, который в прошлом году отметил 39-летие.

Евгений был женат на украинской актрисе и телеведущей Екатерине Кузнецовой. Супруги развелись через год после бракосочетания.

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