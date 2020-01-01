"За ваши молитвы и душевное тепло": Заворотнюк передала слова благодарности

Представители Анастасии в канун Нового года опубликовали новый пост

Представители Анастасии Заворотнюк в канун Нового года опубликовали новый пост на странице актрисы в Instagram. От имени артистки они передали поздравления.

"От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым", - говорится в сообщении на странице Заворотнюк в соцсети.

Как пишет автор поста, Анастасия передала привет всем своим поклонникам. "Благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!" — отмечается в послании.

Напомним, новости о том, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу из-за серьезного заболевания, появились в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья звезды "Моей прекрасной няни" долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что актриса действительно проходит лечение.

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