Папа римский ударил набросившуюся на него женщину (видео)

Прихожанка желала потрогать понтифика

Во время общения Папы римского Франциска с верующими на площади Святого Петра произошел неприятный инцидент. Понтифику пришлось отбиваться от через чур настойчивой прихожанки.

Папа проходил рядом с людьми, празднующими Новый год, некоторых из них он приветствовал рукопожатием. Одну из прихожанок Франциск пропустил, тогда женщина схватилась за рукав папы и потянула его к себе.

Франциск, явно не ожидавший такого пыла, ударил женщину по руке, пытаясь высвободится из ее "захвата". Через несколько секунд в ситуацию вмешались охранники Папы римского. Видео инцидента опубликовано в твиттере CBS News.

Когда понтифика смогли вырвать из рук женщины, он продолжил общение с другими прихожанами. Через чур пылкую даму наказывать не стали.

На следующий день, 1 января, Папа Франциск извинился за свое поведение накануне, передает РИА Новости. "Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик, обращаясь к прихожанам с традиционной проповедью.

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