Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж за миллиардера

Дата торжества пока не названа

Наталья Водянова выходит замуж. Новость о замужестве модель подтвердила в комментариях под постом в Instagram.

Сначала Наталья опубликовала совместную фотографию со своим давним возлюбленным — французским миллиардером Антуаном Арно. Снимок сделан на берегу, Водянова обнимает Арно, а на ее безымянном пальце красуется кольцо с огромным камнем.

"Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. 2020 вот мы и пришли", - написала модель, украсив пост смайликами сердечка и кольца.

В комментариях у Натальи тут же спросили, неужели речь идет о скорой свадьбе. Супермодель ответила на это: "Да". Таким образом Водянова подтвердила, что выходит замуж за Арно.

Наталья раскрыла роман с Антуаном в 2011 году. Новую любовь она встретила вскоре после развода с британским аристократом Джастином Портманом. У Арно и Водяновой уже есть двое общих детей, но жениться модель и миллиардер не спешили. Отметим, что всего у Натальи петь наследников.

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