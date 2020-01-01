Украинцам в Новый год показали Порошенко вместо Зеленского

Экс-президент поздравил граждан

Два украинских телеканала "Пятый" и "Прямой" в новогоднюю ночь показали Петра Порошенко. Экс-президент обратился к гражданам ровно в полночь.

В двухминутном ролике запечатлены Порошенко, его жена Марина и депутаты от "Европейской солидарности". "В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение", - сказал экс-президент в видеообращении.

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского транслировалось сразу после выступления Порошенко. В это время президента мало кто слушал, так как традиционно после полуночи народ выходит на улицы и запускает фейерверки.

Примечательно, что в прошлый Новый год подобным образом поступил телеканал "1+1", показав обращение Зеленского, а не Порошенко, который в то время был действующим главой государства.

"Пятый" канал принадлежит Петру Порошенко, а телеканал "Прямой" - Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом.

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