С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефона

Нововведение вступило в силу с 1 января

С 1 января Банк России начал взимать с кредитных организаций комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). С помощью СБП россияне могут переводить деньги по номеру телефона даже между разными банками.

Согласно нововведению кредитные организации, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей. Предполагается, что комиссию разделят поровну - половину заплатит банк отправителя, а другую – организация получателя.

Кредитные организации пояснили корреспонденту РИА Новости, что введение тарифов дополнительной нагрузки для них не создаст. Однако нулевые комиссии для своих клиентов готовы оставить лишь несколько крупнейших банков.

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