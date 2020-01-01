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Телегин показал фото улыбающейся дочери от Пелагеи

16:29
  • среда
  • 01 января 2020

Снимок Иван разместил в соцсети

Иван Телегин навестил дочку Таисию перед Новым годом. Хоккеист опубликовал фото с малышкой на своей странице в Instagram.
"Наша история закончилась": Пелагея раскрыла подробности развода с Телегиным

На снимке Телегин держит дочку Пелагеи на руках. Девочка смотрит в камеру и улыбается. Рядом стоит бабушка Таси.

"Всем добра в Новом году", — подписал фотографию Телегин.

Ранее Пелагея рассказывала, что ее малышка очень похожа по характеру на своего папу. Девочка растет непоседой.

Напомним, Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году, у пары родилась дочь Таисия. Скоро девочке исполнится три года. К певице спортсмен ушел от гражданской жены, которая родила ему сына.

Слухи о разводе Пелагеи и Телегина поползли в декабре. Супруги удалили фото друг друга из соцсетей, Ивана заметили в компании с моделью Мари, которая очень похожа на Пелагею в молодости, а сама певица перестала носить обручальное кольцо. Вскоре артистка и спортсмен подтвердили расставание.

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