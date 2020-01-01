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19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

17:00
  • среда
  • 01 января 2020

Кадры Ольга разместила после новогодней ночи

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.

Попал в объектив и новый возлюбленный Ольги. На видео девушка охотно позирует с молодым человеком. А на фото запечатлено, как парень нежно обнимает дочь Гузеевой.

"Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)", - подписала Бухарова кадр. При этом ни на видео, ни под фото звездная наследница не приводит подробностей о молодом человеке. Поклонникам остается только гадать о возрасте юноши и серьезности намерений пары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от löla (@toons_n_spoons)

Отметим, что Ольгу Лариса Гузеева родила от мужа бизнесмена Игоря Бухарова. Девушке 19 лет, и она выросла настоящей красавицей. Ольга живет отдельно от родителей.

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