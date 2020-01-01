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Экстрасенс дал мрачный прогноз на 2020 год

17:27
  • среда
  • 01 января 2020

Мир охватят беспорядки

Британский экстрасенс Николас Ауджула сделал прогноз на 2020 год. По словам провидца, наступивший год будет мрачным.
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"Я видел много протестов – людей, выходящих на улицы, не так много только здесь, в Британии, но по всему миру", - заявил экстрасенс.

По словам Николаса, он получил новые видения, согласно которым, наступивший год будет тяжелым, а беспорядки в 2020 году достигнут небывалых размеров. "Конечно, люди все время протестуют, но я вижу это скорее, как глобальное массовое движение", - уточнил Ауджула.

Провидец утверждает, что разные стихии будут бушевать весь год: "Мне были видения суровой погоды и очень сильных ветров".

Сделал Николас прогноз и для нескольких знаменитостей. Так, экстрасенс утверждает, что "Трамп будет побежден", Пэрис Хилтон объявит, что у нее будет или даже уже есть ребенок, а Дженнифер Энистон втянут в грандиозный скандалы, пишет Mirror.

Кроме того, Ауджула предчувствует смерть молодой и популярной певицы. Он утверждает, что девушку убьют алкоголь или другие зависимости, но не может назвать ее имя.

Отметим, что несколько предсказаний Ауджулы на 2019 год сбылись. К примеру, он видел пожар в Нотр-Даме и массовые протесты работников транспортной сферы.

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