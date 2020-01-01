"Забыл, что не президент": Порошенко высмеяли за новогоднее обращение к украинцам

Вернуть шпильку политическому оппоненту у бывшего главы государства не вышло

Петр Порошенко решил ответить Владимиру Зеленскому на прошлогодний срыв праздничного обращения к народу и записал поздравление для украинцев с 2020 годом. Ролик с экс-президентом в полночь показали два телеканала.

Однако вернуть шпильку политическому оппоненту у бывшего главы государства не вышло. Простой народ и политологи сошлись во мнении, что Петр Порошенко со своей выходкой выглядел жалко.

В соцсетях высмеяли новогоднее обращение экс-президента. Петру Алексеевичу указали на то, что задумка, заимствованная у Зеленского, пришлась не к месту и сейчас выглядит нелепо.

"Порошенко зря повторяется. Ему, если он хочет реванша, стоило бы придумать что-то новое", — прокомментировал видео в YouTube пользователь с ником Jocker Kamenskoy.

Журналист Сергей Щербина отметил, что обращение Зеленского в 2019 году на канале "1+1" было циничной, но действенной политтехнологией. "А вот это была мелочность", - подчеркнул Щербина.

Пользователь сети Ольга Трофимчук колко пошутила над бывшим главой государства. "Забыл, что не президент", — написала она.

Это мнение разделяет киевский журналист Вячеслав Чечило. Он на своей странице в Facebook порассуждал, что Порошенко тщетно пытается сформировать вокруг себя "альтернативную вселенную", в которой он все еще президент.

Напомним, два украинских телеканала "Пятый" и "Прямой" в полночь показали обращение Петра Порошенко. В двухминутном ролике экс-президент рассказал гражданам об "изменениях, которые украинцы осуществили на протяжении пяти лет" и признался, что этот "запас оптимизма придает ему оптимизм".

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского транслировалось сразу после выступления Порошенко. Годом ранее подобный трюк проделал сам Зеленский. Тогда телеканал "1+1" показал его выступление перед речью действующего главы государства. В своей прошлогодней речи Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты.

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