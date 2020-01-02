Помпео отложил визит в Киев из-за разгрома посольства США в Багдаде

Штаты подготовили для переброски на Ближний Восток около 4 тысяч солдат

Внимание всех мировых СМИ приковано к ситуации в Багдаде, где протестующие снова штурмовали посольство США. Они попытались поджечь крышу здания, а американские солдаты применили слезоточивый газ. Дипмиссия приостановила все консульские операции. Для охраны территории прибыли морские пехотинцы. Стягивают и дополнительные силы.

Обстановка вокруг посольства США в Багдаде продолжает оставаться напряженной, а протестующие не спешат расходиться. Накануне, они предприняли попытку штурма американской дипмиссии. Рвали звездно-полосатые флаги. Бросали булыжники и бутылки с зажигательной смесью. Людей пришлось усмирять с помощью слезоточивого газа, однако это не сильно охладило пыл митингующих, передает "ТВ Центр".

"Мы никогда не уйдём отсюда, клянусь Богом и своей жизнью, пока они не покинут нашу страну", - заявил один из митингующих.

Поводом для акций протеста стали агрессивные действия США. В ночь на 30 декабря американские ВВС атаковали населенные пункты в Ираке и Сирии. Погибли 25 человек, 50 получили ранения. В Пентагоне операцию назвали возмездием за предполагаемый удар группировки "Катаиб Хезболла", в результате которого погиб американский военный. В ответ на эти удары иракцы и вышли на улицы.

"Американские войска в Ираке должны либо обучать иракские войска, либо бороться с терроризмом. Но убийство членов Народных мобилизационных сил - это неприемлемо", - прокомментировал представитель Народных мобилизационных сил Мохаммед аль-Хайдари.

По данным телеканала FoxNews, в связи с напряженной ситуацией в Ираке США уже подготовили для переброски на Ближний Восток около четырех тысяч военнослужащих. Эту информацию подтвердил и госсекретарь США Майк Помпео, в связи с нападением на американскую дипмиссию отметивший сразу несколько зарубежных визитов, в том числе на Украину. Ситуацию в Ираке прокомментировал и президент Трамп, перейдя к открытым угрозам.

"Иран понесёт всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!" - заявил президент США.

То, что в этой истории фигурирует Тегеран, вполне понятно. Организацию "Катаиб Хезболла", якобы из-за нападения которой и погиб американский военный, а потом последовали бомбежки США, считают проиранской. Впрочем, сам Иран свою вину категорически отрицает, называя атаку США на объекты в Ираке и Сирии преступлением.

"Американцы нападают на иракскую землю и мучают множество людей, а потом находят какое-то мнимое оправдание своим действиям. И понятно, что народы и Ирана, и Ирака осуждают такое поведение", - сообщил духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни.

Духовный лидер Ирана подчеркнул, что его страна не хочет войны, но в любой момент готова нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать её национальным интересам и безопасности. А ответственным за ситуацию вокруг посольства США в Багдаде иранцы считают именно Вашингтон.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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