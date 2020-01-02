Националисты устроили в Киеве факельное шествие в честь Бандеры

Участники акции оскорбляли и обвиняли власти

Центр Киева до позднего вечера 1 января был занят радикалами. Толпа прошла по Крещатику: жгли факелы, выкрикивали лозунги, прославляя националистов. На здании городской администрации вывесили огромный портрет фашистского приспешника Степана Бандеры. Участники шествия оскорбляли и обвиняли власти, больше всего досталось Владимиру Зеленскому.

Вместо веселых хороводов вокруг елок - факельные шествия по центральным улицам Киева. Праздник пришел и на Украину. Только вот совсем не тот, который в дни новогодних каникул было бы логично отмечать. Весь Крещатик окрашен в черно-красные цвета УПА (запрещена в России). Атмосфера - словно времен гитлеровской Германии. Так украинские националисты с размахом отмечают день рождение своего героя Степана Бандеры, передает "ТВ Центр".

"Мы все слышали новогоднее обращение президента, который сказал, что нам не важно: кто у нас герои. Это не так! Так вот сегодня здесь собрались те, кому не все равно! Те, для кого есть разница!" - заявил участник акции.

Степан Бандера - один из лидеров запрещенной в России организации украинских националистов, а также один из инициаторов создания запрещенной украинской повстанческой армии. Те бесчинства и кровавые бойни, которые устраивали бандеровские каратели во времена Второй Мировой войны, - известны всем. Прославились эти отряды так называемыми чистками в Польше и Западной Украине. Они не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Только вот сейчас все это будто забылось. На Украине Бандера уже давно возведен в ранг национального героя.

"Я прихожу сюда каждый год, чтобы почтить память Степана Бандеры. Он был проводником нашей украинской нации, и он хотел, чтобы наша Украина была самой сильной и свободной. Со своим языком, со своей культурой! С тем, чтобы мы жили на своей земле и были счастливы!" - считает один из участников акции.

На фоне этого весьма иронично и удивительно звучит новогоднее обращение президента Владимира Зеленского. Он говорит об успешности и процветании страны. Призывает объединиться во имя мира. В ходе выступления глава государства переходит на русский и крымско-татарский язык. Только вот украинским радикалам никакой мир и не нужен. Недовольства позицией Зеленского звучат отовсюду.

Националисты чуть ли не с пеной у рта готовы доказывать свою позицию. Словно напоминая, что они поддержали Зеленского на выборах вовсе не для того, чтобы сейчас президент пошел против них.

Александра Сергомасова, Владимир Худяков. "ТВ Центр".

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