Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год

Концерт организовали собственными силами

В сирийском Алеппо Новый год отметили представители русской общины. На концерт, организованный собственными силами, пришли целыми семьями, передает "ТВ Центр".

Праздник люди отмечали даже во время войны. Раньше в городе жили более 7 тысяч выходцев из СНГ, сегодня только 400 человек. Многие после начала боевых действий покинули свои дома и переехали в другие страны. Но в последнее время люди начали возвращаться.

С подарками на мероприятие приехали и наши военные. Представители Центра по примирению враждующих сторон пожелали собравшимся счастья, радости и, конечно, мира.

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