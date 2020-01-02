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Оскароносному фильму "Москва слезам не верит" исполнилось 40 лет

11:04
  • четверг
  • 02 января 2020

Сказка, так похожая на жизнь, впечатлила миллионы зрителей

Фильму "Москва слезам не верит" исполнилось 40 лет. Это одна из самых успешных картин советского кинематографа. Только в первый год проката ее посмотрели 90 миллионов зрителей, впечатлились даже американские киноакадемики: фильм был удостоен премии "Оскар". Миллионы зрителей до сих пор регулярно пересматривают этот фильм Владимира Меньшова.

Сразу же, с первых кадров, с первых тактов будто срабатывает некий секретный код. И вот уже сорок лет этот фильм не отпускает от экранов.

А ведь ничто не предвещало! Валентин Черных всего за 19 дней написал сценарий на конкурс фильмов о Москве. Под названием "Дважды солгавшая". И выиграл. Да только браться за него никто не хотел - банальная мелодрама! Три провинциалки, приехавшие покорять Москву, несчастная любовь. Отказывался сам Меньшов. И один за другим актёры. Катерину могли бы сыграть Ирина Купченко или Маргарита Терехова - не захотели. Раисе Рязановой ассистентка режиссера тогда просто дала почитать сценарий, какая героиня больше понравится. Понравились, конечно, Катерина и Людмила.

В роли слесаря-интеллектуала Гоши режиссер никого кроме Алексея Баталова не представлял. Стопроцентное попадание. 

Съемки, многие вспоминают, проходили душевно. Сцену пикника снимали в усадьбе Архангельское. "Я три дня пил, да шашлык ел. Больше ничего", - вспоминает актер, режиссер, кинодраматург Александр Бородянский.

Бородянский считает, что в эпизод попал по дружбе и из-за внешности доктора наук. Но пригодился еще один его талант.

Одну из главных ролей в фильме сыграла и сама столица! На некоторых кадрах уже не существующая, например, Катерина покупает цветы у бассейна Москва, но сейчас на этом месте снова Храм Христа Спасителя. А на других - вполне узнаваемая. Сталинские высотки, Гоголевский бульвар или Ленинская библиотека, где Людмила ищет перспективного жениха.

Выйдя на экраны, фильм побил все рекорды. Его посмотрели 90 миллионов человек. Многие цитаты публика подхватила - и "Вечер перестает быть томным", и "Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Жора", и про бумагу, с которой в стране напряженка. И самое знаменитое: "В сорок лет жизнь только начинается! Это я уж теперь точно знаю!"

Эффектная, яркая Ирина Муравьева после фильма стала иконой стиля. Блузка и летний сарафан героини Муравьевой сейчас - костюмы особого хранения на Мосфильме - берегут, выдают музеям на выставки.

Год спустя после выхода на экраны в СССР, фильм произвел фурор и за рубежом, получив "Оскар"! И все шутили: "Москва в слезах. Не верит!" Картину тогда купили 150 стран! Сергей Никитин и не подозревал, что его песня зазвучит на разных языках. Сам потом не раз исполнял на французском.

"Москва слезам не верит" была энциклопедией советской жизни! Рональд Рейган, говорят, перед первой встречей с Михаилом Горбачевым пересматривал картину несколько раз, чтобы понять загадочную русскую душу.

Впрочем, на вопрос, в чем же феномен фильма? Владимир Меньшов обычно не отвечает. "Я снял кино, какое хотел снять, которое сам давно хотел посмотреть", - говорит он.

И совпал в этом желании с миллионами. Это ведь очень редкий жанр. Сказка. Так похожая на жизнь.

Юлия Богоманшина, Вероника Ермолова, Марина Глебова, Арсений Калашников и Александр Медведев, "ТВ Центр"

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Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
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