Оскароносному фильму "Москва слезам не верит" исполнилось 40 лет

Сказка, так похожая на жизнь, впечатлила миллионы зрителей

Фильму "Москва слезам не верит" исполнилось 40 лет. Это одна из самых успешных картин советского кинематографа. Только в первый год проката ее посмотрели 90 миллионов зрителей, впечатлились даже американские киноакадемики: фильм был удостоен премии "Оскар". Миллионы зрителей до сих пор регулярно пересматривают этот фильм Владимира Меньшова.

Сразу же, с первых кадров, с первых тактов будто срабатывает некий секретный код. И вот уже сорок лет этот фильм не отпускает от экранов.

А ведь ничто не предвещало! Валентин Черных всего за 19 дней написал сценарий на конкурс фильмов о Москве. Под названием "Дважды солгавшая". И выиграл. Да только браться за него никто не хотел - банальная мелодрама! Три провинциалки, приехавшие покорять Москву, несчастная любовь. Отказывался сам Меньшов. И один за другим актёры. Катерину могли бы сыграть Ирина Купченко или Маргарита Терехова - не захотели. Раисе Рязановой ассистентка режиссера тогда просто дала почитать сценарий, какая героиня больше понравится. Понравились, конечно, Катерина и Людмила.

В роли слесаря-интеллектуала Гоши режиссер никого кроме Алексея Баталова не представлял. Стопроцентное попадание.

Съемки, многие вспоминают, проходили душевно. Сцену пикника снимали в усадьбе Архангельское. "Я три дня пил, да шашлык ел. Больше ничего", - вспоминает актер, режиссер, кинодраматург Александр Бородянский.

Бородянский считает, что в эпизод попал по дружбе и из-за внешности доктора наук. Но пригодился еще один его талант.

Одну из главных ролей в фильме сыграла и сама столица! На некоторых кадрах уже не существующая, например, Катерина покупает цветы у бассейна Москва, но сейчас на этом месте снова Храм Христа Спасителя. А на других - вполне узнаваемая. Сталинские высотки, Гоголевский бульвар или Ленинская библиотека, где Людмила ищет перспективного жениха.

Выйдя на экраны, фильм побил все рекорды. Его посмотрели 90 миллионов человек. Многие цитаты публика подхватила - и "Вечер перестает быть томным", и "Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Жора", и про бумагу, с которой в стране напряженка. И самое знаменитое: "В сорок лет жизнь только начинается! Это я уж теперь точно знаю!"

Эффектная, яркая Ирина Муравьева после фильма стала иконой стиля. Блузка и летний сарафан героини Муравьевой сейчас - костюмы особого хранения на Мосфильме - берегут, выдают музеям на выставки.

Год спустя после выхода на экраны в СССР, фильм произвел фурор и за рубежом, получив "Оскар"! И все шутили: "Москва в слезах. Не верит!" Картину тогда купили 150 стран! Сергей Никитин и не подозревал, что его песня зазвучит на разных языках. Сам потом не раз исполнял на французском.

"Москва слезам не верит" была энциклопедией советской жизни! Рональд Рейган, говорят, перед первой встречей с Михаилом Горбачевым пересматривал картину несколько раз, чтобы понять загадочную русскую душу.

Впрочем, на вопрос, в чем же феномен фильма? Владимир Меньшов обычно не отвечает. "Я снял кино, какое хотел снять, которое сам давно хотел посмотреть", - говорит он.

И совпал в этом желании с миллионами. Это ведь очень редкий жанр. Сказка. Так похожая на жизнь.

Юлия Богоманшина, Вероника Ермолова, Марина Глебова, Арсений Калашников и Александр Медведев, "ТВ Центр"

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