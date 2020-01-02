Власти Москвы опровергли данные о перекрытии Тверской улицы

Информацию прокомментировали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города сообщили, что 1 января до 11:00 мск проход по тротуарам Тверской улицы был свободный. Информация о перекрытии улицы не соответствует действительности.

Также в департаменте добавили, что дополнительно доступ в организации, расположенные на Тверской, был возможен со стороны переулков, примыкающих к Тверской улице, а также улиц Моховая и Охотный ряд.

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