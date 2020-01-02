Метель и снегопады обрушились на Россию (видео)

Трассы закрыты из-за непогоды

В Хабаровском крае нагонная волна обрушилась на несколько населённых пунктов на берегу Охотского моря. В зоне подтопления десятки улиц. Введён режим ЧС. Непогода и во многих других регионах России. Метель и снегопады на Сахалине, Камчатке, в Якутии, Алтайском крае, Магаданской, Новосибирской областях.

Первые дни нового года жители трех поселков Хабаровского края вынуждены провести вдали от своих домов. Нагонная волна Охотского моря подтопила территорию трех населенных пунктов - Морского, Охотска и Ини. Больше всего пострадал поселок Морской, здесь подтоплено 15 частных домов и 27 придомовых территорий. Погибших и пострадавших нет. Объявлен режим ЧС. Жители отказались от пункта временного размещения и поселились у родственников. Нагонную волну принес сильный порывистый ветер, обусловленный влиянием циклона.

В плену непогоды на новогодние праздники оказалась и Магаданская область. В столице региона и в Ольском городском округе - метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, которые принес снежный циклон. На дорогах заносы, видимость нулевая, общественный транспорт ходит с перебоями.

Не рады снегу и автовладельцы. Песня "Еду в Магадан" сегодня звучит не актуально. Трассы вокруг города засыпаны снегом. Территориальная дорога Магадан - Балаганное – Талон, она идет вдоль моря на восток, в настоящее время закрыта. Жителям рекомендуют пока не покидать населенные пункты.

Под домашним арестом из-за непогоды оказались и жители Алтайского края. Из-за сильной метели закрыли движение почти по всем основным трассам.

Пока другие регионы страдают от снежных заносов, москвичи радуются даже небольшому снегопаду. Утром 2 января в столице наконец-то идет настоящий снег. Правда, к вечеру, предупреждают синоптики, он может растаять. Ведь столбики показывают плюсовую температуру. Больших снегопадов в столице, скорее всего, не будет до середины января.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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