В крупном пожаре в центре Астрахани погиб один человек

Судьба еще одного жильца дома неизвестна

Один человек погиб во время крупного пожара в Астрахани. Ночью 2 января загорелся жилой дом в центре города. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров и почти полностью уничтожил последний этаж, передает "ТВ Центр".

В тушении задействовали более 100 сотрудников МЧС и 50 единиц техники. Из здания эвакуировали восемь человек. К утру открытое горение ликвидировали. Сейчас идёт проливка перекрытий и разбор завалов. Неизвестна судьба одного человека. Его место нахождение устанавливают.

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