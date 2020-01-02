Слова Ким Чен Ына о моратории на ядерные испытания обеспокоили генсека ООН

Гутерриш предложил свою поддержку с целью возобновить диалог по этому вопросу

В ООН обеспокоены заявлениями лидера КНДР Ким Чен Ына об отказе выполнять мораторий на запуск баллистических ракет. Генсек организации Антониу Гутерриш выразил надежду, что Северная Корея не станет возобновлять ядерные испытания, передает "ТВ Центр".

Гутерриш напомнил, что нераспространение остаётся фундаментальной опорой глобальной безопасности и должно быть сохранено. Также генсек ООН предложил свою поддержку с целью возобновить диалог по этому вопросу.

1 января Ким Чен Ын впервые в истории не выступил с новогодним обращением к нации. Вместо этого он доложил об итогах пленарного заседания Трудовой партии КНДР. Лидер Северной Кореи заявил, что страна продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна.

В конце прошлого года истёк срок, который КНДР отвела Штатам на выработку компромисса по вопросам денуклеаризации. От США реакции не последовало. Также Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, поскольку Вашингтон продолжает проводить военные учения на Корейском полуострове.

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