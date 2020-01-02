Более 200 автомобилей подожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге

Среди хулиганов были дети

Более 200 автомобилей сгорели в новогоднюю ночь в Страсбурге. Пострадали несколько человек. Об этом сообщают французские СМИ. Неизвестные в масках поджигали машины прямо на парковках и под окнами домов. Задержаны 40 подозреваемых, в их числе дети.

Вой пожарных и полицейских сирен. Десятки пылающих машин на улицах. Новый год Страсбург встречает в режиме ЧП, передает "ТВ Центр".

По данным полиции, в ночь на 1 января в городе уничтожено более 200 автомобилей. Группы молодых людей в масках переворачивают и поджигают их. Порой, прямо под окнами жилых домов. Пожарные службы разрываются между вызовами.

Молодежь из неблагополучных районов нашла способ повеселиться, говорят власти Страсбурга. И уже не первый год. Но если раньше беспорядки были локальными, то теперь охватили все районы столицы Эльзаса. И это, отмечает заместитель мэра в интервью местным СМИ, при том, что в городе были введены дополнительные меры безопасности.

"Беспорядки продолжались всю ночь. Эти группы вандалов очень мобильны. И что особенно тревожно, среди них все больше детей. В числе задержанных есть те, кому 12 и 11 лет", - сообщил заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрманн.

Погромы и в соседних городах Эльзаса. По подозрению в массовых поджогах полиция региона задержала 40 человек. В ходе беспорядков пострадали несколько пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Один человек получил травмы при взрыве горевшего автомобиля.

Первые дни 2020-го в регионе начинают с подсчета ущерба. Власти уже называют ситуацию критической, предлагая решать проблему на законодательном уровне. В частности, прекратить свободную продажу петард, которые используют в своих целях погромщики. Иначе, и следующий Новый год рискует из праздника превратиться в кошмар.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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