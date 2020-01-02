Нашествие перекати-поля в США сняли на видео

В ловушке оказались десятки машин с людьми

Атака перекати-поля в американском штате Вашингтон. Тысячи пустынных кустарников заполонили автомагистрали, передает "ТВ Центр".

Кочевые растения создавали опасные ситуации на дорогах. Цеплялись за колёса и бамперы, ослабляли видимость. В ловушке оказались десятки машин с людьми. В некоторых случаях высота завалов доходила до пяти метров.

Власти направили к месту ЧП полицию. Пришлось задействовать снегоуборочную технику. На очистку дороги ушло около 10 часов.

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