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Нашествие перекати-поля в США сняли на видео

12:54
  • четверг
  • 02 января 2020

В ловушке оказались десятки машин с людьми

Атака перекати-поля в американском штате Вашингтон. Тысячи пустынных кустарников заполонили автомагистрали, передает "ТВ Центр".

Кочевые растения создавали опасные ситуации на дорогах. Цеплялись за колёса и бамперы, ослабляли видимость. В ловушке оказались десятки машин с людьми. В некоторых случаях высота завалов доходила до пяти метров.

Власти направили к месту ЧП полицию. Пришлось задействовать снегоуборочную технику. На очистку дороги ушло около 10 часов.

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Нашествие перекати-поля в США
Нашествие перекати-поля в США
Нашествие перекати-поля в США
Нашествие перекати-поля в США
Нашествие перекати-поля в США
Нашествие перекати-поля в США
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