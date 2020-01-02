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Эстония припомнила России территориальные претензии столетней давности

11:31
  • четверг
  • 02 января 2020

В Таллине снова изучают Тартуский мирный договор

В Таллине снова заговорили о территориальных претензиях к Москве. На этот раз тему поднял спикер парламента Хенн Пыллуаас.

По его словам, заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор до сих пор действует, в том числе и в вопросе границ между Эстонией и Россией. Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания данного документа.

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", - заявил политик, добавив, что после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

Хенн Пыллуаас не в первый раз говорит о территориальных претензиях. Ранее он требовал от Москвы "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории". Тогда в Кремле высказывание эстонца назвали неприемлемым, передает РИА Новости.

Напомним, Тартуский договор подписан Советской Россией и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Москва рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин же утверждает, что договор продолжает действовать.

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