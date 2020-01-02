В Сети появилось трогательное фото сына Меган Маркл и принца Гарри в шапке с помпонами

Снимок сделан в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри редко радуют поклонников снимками своего первенца Арчи. Малышу уже семь месяцев, а все его публичные снимки можно сосчитать по пальцам.

В Новый год герцог и герцогиня Сассекские преподнесли своим фанатам подарок. Они опубликовали в Сети свежее фото Арчи.

Снимок сделан в Канаде. Малыш одет по-зимнему – в коричневую курточку, вязаную серую шапку с двумя помпонами и угги. Арчи держит на руках принц Гарри. Фоном для кадра стал живописный пейзаж — большое озеро и горы.

Снимок является обложкой видеооткрытки, которой Меган и Гарри поздравили своих поклонников с праздником. "Надеемся, что 2020-ый принесёт вам здоровье и счастье!" — написали герцог и герцогиня в Instagram.

Фанаты пары назвали кадр очень трогательным. В комментариях под постом люди из разных стран пожелали Герри, Меган и Арчи счастья в новом году.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри в середине ноября объявили, что берут отпуск. Герцог и герцогиня отправились в канадскую "глубинку", взяв с собой сына Арчи.

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