Последствия взрыва в многоэтажке в Твери попали на видео

Два человека пострадали

В Твери в многоэтажном жилом доме утром 2 января произошёл взрыв бытового газа. Два человека пострадали, они находятся под наблюдением врачей, передает "ТВ Центр".

Хлопок раздался в одной из квартир на третьем этаже. Взрывной волной выбило окна. Более 50 жильцов эвакуированы. Для них организован пункт временного размещения. Специалисты Следственного комитета начали проверку по факту ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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