Звезду "Первого мстителя" обвинили в убийстве 68-летней матери

Полиция полагает, что актриса зарезала родственницу

Молли Фитцджеральд обвинили в убийстве. Звезду фильма "Первый мститель" арестовали.

Как сообщает полиция города Олейте (штат Канзас), актриса расправилась с собственной матерью. Стражи порядка полагают, что убийство было непредумышленное.

Как пишет таблоид TMZ, 68-летняя Патрисия Фитцджеральд скончалась 20 декабря от ножевого ранения. Тело женщины нашли в ее доме полицейские. Там же находилась и дочь Патрисии, ей потребовалась госпитализация, у девушки были мелкие травмы.

Молли Фитцджеральд прославилась после выхода фильма "Первый мститель". В ленте она сыграла девушку Говарда Старка (отца Тони Старка).

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