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В России вступили в силу поправки в ПДД

13:26
  • четверг
  • 02 января 2020

Полис ОСАГО теперь можно предоставить в электронном виде

Вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Как говорится в документе, который размещен на официальном портале правовой информации, водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО.

Для проверки сотрудниками ГИБДД теперь можно предоставить не только полисы в бумажном виде, но и электронные варианты документа. Правоохранители проверят факт заключения обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.

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