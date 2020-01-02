"Он оказался предателем": Надя Ермакова раскрыла подробности расставания с женихом

Мужчина изменил звезде "Дома-2" сразу с тремя девушками

Надежда Ермакова в ноябре рассталась с возлюбленным, с которым прожила пять лет. Звезда "Дома-2" оправилась от пережитого и рассказала подробности разрыва с Артемом.

Оказалось, что мужчина был неверен Наде. "Я нашла переписки своего жениха с другими женщинами. Да, он оказался предателем!" - заявила Ермакова.

Артем сохранил связь с тремя своими бывшими девушками и иногда общался с ними. "Получается, он изменял мне сразу с тремя. Там было все: и фотографии, и романтичные сообщения. Других доказательств его неверности не требовалось", - призналась звезда телестройки.

Надежда мечтала о свадьбе, даже квартиру приобрела, надеясь, что скоро родит своему возлюбленному малыша. "Выбирала двухкомнатное жилье, рассчитывая, что скоро появится ребенок. Можно было бы летом выкатывать на лоджию коляску и пить кофе по утрам", - рассказала "СтарХиту" Ермакова.

С момента расставания прошло полтора месяца, но Надежда постоянно пересекается с Артемом. Они вместе работают. "Мне все равно приходится каждый день взаимодействовать с бывшим. Он тоже работает на площадке "Дома-2" за кадром. Так что мы постоянно пересекаемся в аппаратной", - с сожалением отметила она.

По словам Ермаковой, она старается ни о чем не жалеть. "Надеюсь, что наше расставание принесет мне счастье, и в 2020 году я обязательно встречу настоящую любовь", - заявила в интервью Надя.

Кроме того, телезвезда верит в судьбу и в давнее предсказание. "Однажды гадалка в детстве предсказала, что 36-й год жизни будет для меня судьбоносным. И вот он наступает. Я пожелала себе большой любви и здоровья", - поделилась Ермакова.

Напомним, Надежда Ермакова была очень яркой участницей "Дома-2", а сейчас является кастинг-директором проекта. Она пять лет встречалась со звукорежиссером телестройки Артемом. Молодые люди планировали пожениться в 2020 году.

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