Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии метро

На линию вышли новейшие поезда "Москва"

В Москве провели технический запуск Некрасовской линии метро от станции Косино до Авиамоторной и примыкающего к ней участка Большой кольцевой линии. Первым по новому участку проехал мэр Сергей Собянин.

Новый год в столице начинается с запуска нового участка метро. Второй отрезок Некрасовской линии от Косино до Лефортово и примыкающий к нему участок Большой кольцевой линии открыт для движения. Технический пуск проводит лично мэр Сергей Собянин. На линию вышли новейшие поезда "Москва", передает "ТВ Центр".

Первый участок Некрасовской линии с четырьмя станциями был открыт летом. Второй, от Косино до Авиамоторной, завершили в декабре. Это ещё шесть новых станций - Юго-Восточная, Окская, Стахановская, Нижегородская, Авиамоторная и Лефортово. В дальнейшем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от Лефортово до Электрозаводской.

"Это важное очень направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В течение трех месяцев будут идти пусконаладочные испытательные работы, и в марте по этой ветке уже поедут пассажиры. Так что это большое, я бы сказал, огромное событие", - заявил Сергей Собянин.

Конечной станцией Некрасовской линии станет Нижегородская. 2 января здесь открылся новый транспортно-пересадочный узел. Крупнейший в Европе, сооруженный по технологии top-down, когда подземная часть возводится "сверху-вниз" с возможностью параллельного строительства на поверхности. Это позволило сократить сроки и площадь работ в условиях плотной застройки. Здесь будут проходить поезда Большой кольцевой линии и МЦК. Пересадка у пассажиров займет всего пару минут.

"У нас на станцию будут приходить одновременно до четырех поездов. Это связано с тем, что использовался большой щит - гигант, в котором будет расположено два пути Некрасовской линии Московского метрополитена и по бокам соответственно Большая кольцевая линия. Сама станция будет являться кросс-платформенной, то есть, чтобы сделать пересадку с Некрасовской линии на Большую кольцевую достаточно будет просто перейти на другую сторону платформы", - рассказал представитель генподрядчика Борис Орехов.

Новый участок Некрасовской линии обеспечит транспортную доступность для миллиона жителей районов юго-востока Москвы, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Подмосковья. Ветка станет дублером части Таганско-Краснопресненской линии, которая работает в режиме хронической перегрузки. С открытием новых станций метро снизится трафик и на прилегающих Лермонтовском и Рязанском проспектах

Елена Сахно, Андрей Булычев, Михаил Федоров, Дмитрий Шаракин, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".

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