ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии метро

14:22
  • четверг
  • 02 января 2020

На линию вышли новейшие поезда "Москва"

В Москве провели технический запуск Некрасовской линии метро от станции Косино до Авиамоторной и примыкающего к ней участка Большой кольцевой линии. Первым по новому участку проехал мэр Сергей Собянин.

Новый год в столице начинается с запуска нового участка метро. Второй отрезок Некрасовской линии от Косино до Лефортово и примыкающий к нему участок Большой кольцевой линии открыт для движения. Технический пуск проводит лично мэр Сергей Собянин. На линию вышли новейшие поезда "Москва", передает "ТВ Центр".

Первый участок Некрасовской линии с четырьмя станциями был открыт летом. Второй, от Косино до Авиамоторной, завершили в декабре. Это ещё шесть новых станций - Юго-Восточная, Окская, Стахановская, Нижегородская, Авиамоторная и Лефортово. В дальнейшем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от Лефортово до Электрозаводской.

"Это важное очень направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В течение трех месяцев будут идти пусконаладочные испытательные работы, и в марте по этой ветке уже поедут пассажиры. Так что это большое, я бы сказал, огромное событие", - заявил Сергей Собянин.

Конечной станцией Некрасовской линии станет Нижегородская. 2 января здесь открылся новый транспортно-пересадочный узел. Крупнейший в Европе, сооруженный по технологии top-down, когда подземная часть возводится "сверху-вниз" с возможностью параллельного строительства на поверхности. Это позволило сократить сроки и площадь работ в условиях плотной застройки. Здесь будут проходить поезда Большой кольцевой линии и МЦК. Пересадка у пассажиров займет всего пару минут.

"У нас на станцию будут приходить одновременно до четырех поездов. Это связано с тем, что использовался большой щит - гигант, в котором будет расположено два пути Некрасовской линии Московского метрополитена и по бокам соответственно Большая кольцевая линия. Сама станция будет являться кросс-платформенной, то есть, чтобы сделать пересадку с Некрасовской линии на Большую кольцевую достаточно будет просто перейти на другую сторону платформы", - рассказал представитель генподрядчика Борис Орехов.

Новый участок Некрасовской линии обеспечит транспортную доступность для миллиона жителей районов юго-востока Москвы, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Подмосковья. Ветка станет дублером части Таганско-Краснопресненской линии, которая работает в режиме хронической перегрузки. С открытием новых станций метро снизится трафик и на прилегающих Лермонтовском и Рязанском проспектах

Елена Сахно, Андрей Булычев, Михаил Федоров, Дмитрий Шаракин, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Нижегородская"
Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Нижегородская"
Рабочие на строящейся станции "Нижегородская"
Рабочие на строящейся станции "Нижегородская"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.