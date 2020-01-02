Собянин: Фестиваль "Путешествие в Рождество" уже посетили 15 млн человек

Центром торжеств стала Тверская улица

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал самым посещаемым из всех городских мероприятий. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", гостями праздника уже стали 15 млн человек.

"15 миллионов человек уже посетили фестиваль "Путешествие в Рождество". Катки, керлинг, сноуборд, горки, театральные представления и просто прогулки по новогодней Москве - фестиваль стал самым посещаемым из всех городских мероприятий", - написал мэр.

Центром торжеств стала Тверская улица, которую на время новогодних мероприятий сделали пешеходной. Километры гирлянд, фонариков, праздничных украшений. Этот фестиваль проходит на улицах столицы уже в седьмой раз. И успел полюбиться москвичам. Ежегодно его посещают миллионы людей. Ведь на площадках можно найти развлечения на любой вкус: катки, арт-объекты, мастер-классы, спортивные занятия, передает "ТВ Центр".

В этот раз основная темой фестиваля космос: как в уходящем, так и в наступающем году в России отмечается значительное количество круглых дат, связанных с освоением космоса. И на Тверской улице также создали космическую атмосферу. Подготовлены две специальные программы "Москва. Мечты о космосе" и "Москва. Время первых".

На Тверской установили шесть больших спортивных сооружений. Любители экстремальных развлечений могут покачаться на космических качелях, прокатиться по трассе для тюбинга и сноуборда. Посмотреть на зрелищные трюки каскадеров на стропе, натянутой на уровне крыш. Восемь ресторанов приготовили специальное космическое меню.

На Тверской площади работает самый большой каток фестиваля. А рядом – ресторанные шале. В общем, достаточно и хлеба, и зрелищ. Главное украшение этой площадки – световая инсталляция "Звездное небо".

Площадка на Тверской будет работать все праздничные дни до 22:00. В темное время суток все это выглядит еще торжественнее и еще красочней.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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