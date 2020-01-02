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На "Елке Мэра" в Гостином дворе покажут новогоднюю сказку для маленьких зрителей

14:33
  • четверг
  • 02 января 2020

Не обойдётся без волшебства и чудес

Яркие театральные представления, цирковые номера, световое шоу с трёхмерной графикой и, конечно же, подарки. В столице для маленьких москвичей приготовили настоящую новогоднюю сказку. В Гостином дворе проходит "Ёлка Мэра". До 7 января зрителей ждёт интерактивная программа, спектакль-мюзикл и многое другое.

От выбора развлечений глаза разбегаются! Игры, конкурсы, горка, карусель… Здесь целый час можно выбирать занятия по душе. Для самых подвижных – танцевальное караоке, а для любителей сделать что-то своими руками – многочисленные мастер-классы, передает "ТВ Центр".

Вдоволь наигравшись и смастерив сувениры для родных, дети отправляются в зрительный зал. И здесь перед ними разворачивается настоящая зимняя сказка. Актеры поют, танцуют, показывают чудеса акробатики. Зрители завороженно следят за историей мальчика Вани! Для 11-летнего Гриши Климова – это первая главная роль. За время спектакля его герою предстоит исправить свои ошибки и стать лучше.

"Я говорю, что нужно вести себя по-другому, не как я, пытаюсь показать все плохие стороны, чтобы дети так не делали. Надо быть хорошим человеком, любить тех, кто тебя окружает и стараться делать так чтобы тебя тоже любили", - рассказал 11-летний актер Гриша Климов.

Сказка о доброте, отзывчивости, дружбе и любви с любовью к Москве. Конечно, не обойдётся без волшебства и новогодних чудес. Герои и зрители перенесутся в концертный зал "Зарядье", Москвариум, Планетарий, в парки и даже на крыши домов. Побывать на "Ёлке мэра" в Гостином дворе можно до 7 января.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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