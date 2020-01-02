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Ирина Толмацкая опубликовала архивное фото сына Децла Тони

15:21
  • четверг
  • 02 января 2020

Женщина скучает по внуку

Кирилл Толмацкий скончался 11 месяцев назад. Поначалу смерть Децла сблизила его семью, родители рэпера стали общаться со своим внуком Тони. Однако после похорон артиста его близкие вновь разругались.

Вдова Децла Юлия запретила сыну Тони встречаться с бабушкой и дедушкой. Неприязнь усилилась после того как Ирина якобы выгнала жену сына из квартиры. Толмацкая это отрицает и заявляет, что желает своему внуку счастья.

Женщина очень скучает по мальчику. Своими переживаниями она делится с подписчиками в Instagram. Недавно Ирина опубликовала архивную фотографию Тони. В кадре, который был сделан ровно год назад, мальчик обнимает собаку.

"Я не заставляю меня любить... Я просто люблю... С Новым годом. С Новым счастьем", - подписала снимок Толмацкая.

При этом на самой фотографии мама Децла оставила обращение к Тони: "Будь счастлив. Я люблю тебя. Твоя бабушка Ира".

Напомним, Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Рэперу было 35 лет. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

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