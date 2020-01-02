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Россиян призвали выбросить остатки новогодних салатов

15:39
  • четверг
  • 02 января 2020

Блюда могли уже испортиться

Салаты, которые были приготовлены для новогоднего стола, сегодня уже лучше не есть. Блюда, простоявшие двое суток в холодильнике, могли испортиться.

Как пояснила главный внештатный инфекционист столичного депздрава Светлана Сметанина, крабовый салат, оливье и сельдь под шубой могут стать причиной возникновения кишечных инфекций. Из-за своего состава и заправки майонезом или сметаной они имеют очень короткий срок хранения.

"Салаты необходимо заправлять непосредственно перед подачей на стол, а готовые заправленные салаты можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от плюс двух до плюс шести градусов", - рассказала инфекционист.

Остатки новогоднего пиршества лучше выбросить. "Доедать салаты трехдневной свежести, разумеется, не стоит", — отметила Сметанина.

Инфекционист призвала при первых признаках отравления вызывать врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. Различные заболевания вроде панкреатита, аппендицита или менингита могут иметь схожие с кишечными инфекциями симптомы, передает агентство "Москва".

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Россиян призвали выбросить остатки новогодних салатов
Россиян призвали выбросить остатки новогодних салатов
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