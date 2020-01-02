Москвичка объяснила, почему забрала с собой чужую девочку

Женщина уверяет, что ее попросил сам ребенок

Жительница Москвы, которая в новогоднюю ночь забрала к себе домой девочку, объяснила свой поступок. На допросе женщина заявила, что ребенок сам попросил увести его от мамы.

"Во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Женщина уверяет, что планировала на следующий день вернуть ребенка матери. В свою очередь следователи установили, что девочка живет в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики, передает РИА Новости.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана в органы опеки и попечительства. Следователи подняли вопрос о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка.

В ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке Москвы произошло похищение шестилетнего ребенка. В ходе празднования Нового года ранее незнакомая матери женщина взяла девочку и ушла с ней. Мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. В этот же день ребенка нашли.

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