Известная певица умерла в 21 год

Причина произошедшего держится в секрете

Лексия Алиджай скончалась 1 января. Певице был 21 год, сообщает Metro.

Информацию о смерти рэп-звезды подтвердила ее двоюродная сестра Рейза Кларк. "Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано", - написала Кларк в Facebook.

Причина смерти Лексии держится в секрете. Известно, что девушка не страдала от серьезных болезней.

Лексия Алиджай прославилась после того, как исполнила кавер-версии композиций Girls love Beyonce Дрейка и Exchange Брайсона Тиллера. В 2017 году артистка выпустила свой первый альбом "Growing pains".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"