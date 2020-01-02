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Бывшая жена рыжего из "Иванушек" ждет ребенка

17:26
  • четверг
  • 02 января 2020

Мария показала "беременный" животик

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария ждет ребенка от нового мужа. О радостном событии сообщил ее избранник баскетболист Андрей Зубков.

"Семья превыше всего", — написал спортсмен в Instagram. К посту он прикрепил трогательный кадр, на котором целует Марию в живот. Судя по размеру живота, баскетболист очень скоро станет папой.

Позже радостное событие подтвердила и Мария. Она также разместила фото, на котором заметен округлившийся живот. Это будет ее третий ребенок. Красавица-блондинка уже воспитывает двух сыновей от брака с музыкантом. Мальчикам Артемию и Ивану 11 и 15 лет соответственно.

28 декабря 2019 года Мария Григорьева-Апполонова вышла замуж за Андрея Зубкова. Влюбленные расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга. Свадьбу молодожены отметили скромно, просто сходили на ужин в ресторан.

Напомним, в апреле нынешнего года Григорьеву-Апполонову и Зубкова увидели вместе на хоккейном матче. В сентябре красавица-блондинка подала на развод с солистом "Иванушек". Их брак продлился 16 лет.

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