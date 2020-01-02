В России ответили на земельные претензии эстонских властей

Пыллуаасу напомнили, что существующие ныне границы признаны самой Эстонией

В России прокомментировали территориальные претензии Таллина к Москве. Затронувшему данную тему спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу напомнили, что существующие ныне границы признаны самой Эстонией.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, подобные заявления не способствуют стабилизации российско-эстонских отношений. "В таких серьезных сферах принцип "давайте менять границы" неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен", - приводит слова парламентария газета "Известия".

Разделяет это мнение и член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он отметил, что после заключения Тартуского договора произошло множество событий, включая Вторую Мировую войну, которые повлияли на карту мира. "Советский Союз освободил Эстонию от немецко-фашистской оккупации. После этого Эстония стала частью Советского Союза", — напомнил Морозов.

Член комитета Госдумы полагает, что Таллин может вынести вопрос на обсуждение в ООН, но успеха этим не добьется. Скорей всего Тартуский договор будет изъят из реестра действующих. "Думаю, это просто техническая ошибка какая-то", — цитирует Морозова РБК.

В свою очередь военный историк Юрий Кнутов напомнил, что в 1999 году сама Эстония в письменном виде признала новую границу с Россией. После такого со стороны Таллина несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре.

2 января спикер парламента Хенн Пыллуаас заявил, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор до сих пор действует, в том числе и в вопросе границ между Эстонией и Россией. Депутат полагает, что это дает право Таллину предъявлять территориальные претензии Москве.

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