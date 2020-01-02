Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Матч завершился со счетом 3:1

Сборная России стала участником полуфинала чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина обыграли команду Швейцарии.

Матч, прошедший на чешской "Верк-Арене", завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе нашей сборной дубль оформил Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен, пишет "Газета.ру".

В борьбе за выход в финал Россия сразится с победителем пары Канада — Словакия. Встреча состоится в субботу.

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