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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате попало на видео

18:05
  • четверг
  • 02 января 2020

На кадрах видно, как лайнер падает на дорогу и скользит по земле "на брюхе"

Крушение лайнера в Алма-Ате 27 декабря запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры 2 января опубликовали на YouTube.

На видео можно рассмотреть, как самолет падает на дорогу и скользит по земле "на брюхе". Подлинность 15-секундного ролика пока не подтверждена.

Трагедия произошла 27 декабря 2019 года. Рейс авиакомпании Bek Air следовал из Алма-Аты в Нур-Султан. При взлете борт потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Лайнер врезался в двухэтажное здание.

Жертвами крушения стали 12 человек. Всего на борту находилось 98 человек. Основные версии трагедии - ошибки пилотирования и техническая неисправность.

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