Что Ванга предсказала на 2020 год

Мир охватит кризис

Эксперты обнаружили в пророчествах Ванги предсказания на 2020 год. Болгарская ясновидящая пообещала России чудо, а вот Европу ждут конфликты.

В первое полугодие, согласно видениям Ванги, разразится мировой финансовый кризис. При этом медиум обещала, что Россия с ним успешно справится.

Делая прогноз на 2020-й год, Ванга утверждала, что нашу страну ждет засушливое лето. Она предрекла Кремлю успех в международных делах — возможно, новый союз с Китаем и Индией.

"Ванга тогда сказала следующее: в России появится что-то такое. Или это будет новое экономическое чудо. Или это будет что-то духовное. То, что станет основой для развития всего мира", — поделился переводчик Ванги Стоян Петров.

Любопытно, что ясновидящая также спрогнозировала к концу года оттепель в отношениях Москвы и Киева. В то же время Украине стоит ждать серьёзных перемен, которые во многом определят будущее страны.

Западной Европе она предсказывала религиозные и этнические конфликты. По словам Ванги, несколько лет Старый Свет будет страдать из-за непрекращающихся беспорядков.

Невестка медиума Здравка Занева рассказала, что Ванга видела в 2020 году и природные катаклизмы, причиной которых станет солнечная активность. "Она говорила о Солнце, что придет время, когда Солнце будет светить, но не будет тепло, и это говорят и в НАСА. Что уже это время пришло", — цитирует женщину НТВ.

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