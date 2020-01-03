Маленькая дочь Кудрявцевой расплакалась на руках у Плющенко

Телеведущая впервые вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева, недавно перенесшая операцию по удалению грудных имплантов, впервые появилась на публике. Для выхода в свет Кудрявцева выбрала ледовое шоу Евгения Плющенко.

Пригласительные телеведущей отправила ее давняя подруга и жена Плющенко Яна Рудковская. На мероприятие она пришла вместе с полуторагодовалой дочкой Машей. Мама с девочкой сидели в первом ряду и посмотрели все шоу.

"Женя, Яна - Фантастически красивое Шоу "Золушка". Вы Большие молодцы! Горжусь вами. Браво", — обратилась к организаторам Кудрявцева.

По окончании ледового представления телеведущая устроила небольшую фотосессию с дочкой. Машеньку даже взял на руки Плющенко, однако, судя по фотографиям, девочке не очень понравилась эта затея и та расплакалась. И удачно запечатлеть момент удалось только, когда Мария оказалась на руках у мамы. Все кадры Лера опубликовала на своей странице в Instagram.

Сама же Кудрявцева выбрала немного мешковатый и домашний наряд. На 48-летней актрисе были надеты солнцезащитные очки, полностью скрывающие её глаза. Судя по всему, телеведущая не до конца отошла от операции. "Лера, вы уже оклемались?" — спросила в Инстаграм одна из подписчиц. "Прихожу в себя понемногу", — ответила ведущая.

Напомним, 23 декабря Лера Кудрявцева сообщила, что ее срочно прооперировали. Выяснилось, что левый грудной имплант телеведущей протекает уже около шести лет. По словам телезвезды, ей поставили импланты 15 лет назад, когда подобные операции в России еще были в новинку. Выписали из больницы ведущую только под новый год.

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