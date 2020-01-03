Появилось видео из охваченного снежным циклоном Магадана

Из-за метели и практически нулевой видимости закрыта автотрасса

Магадан во власти снежного циклона. Ветер, как ожидают синоптики, 3 января усилится до 30 метров в секунду. На побережье шторм. Из-за метели и практически нулевой видимости закрыта автотрасса Магадан - Балаганное – Талон, передает "ТВ Центр".

Спасатели установили несколько постов на опасных участках, они помогают застрявшим в снежном плену водителям. В самой региональной столице снегом засыпаны дороги и дворы, с перебоями ходит общественный транспорт. МЧС рекомендует автомобилистам и жителям по возможности не покидать населенные пункты. В регионе объявлена лавинная опасность.

А в Хабаровском крае оценивают ущерб после шторма. В Охотском районе затоплены три населенных пункта. Больше всего пострадал поселок Морской. Там полутораметровая волна буквально смыла 15 домов, без крова остались 30 жителей. В районе действует режим чрезвычайной ситуации. Все силы брошены на расчистку дорог и улиц. Сотрудники МЧС обходят дворы и оказывают помощь населению. Для пострадавших организован пункт временного размещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"