Иран пообещал отомстить США за гибель генерала

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность после операции, в ходе которой был ликвидирован второй по значимости человек в Иране - командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Это подразделение в США находится в списке террористических организаций. Как заявили в Пентагоне, удар был нанесен по указанию Трампа.

"Зеленая зона" в Багдаде, где находится посольство США, сейчас под усиленной охраной силовиков. Между тем, по мнению экспертов, все произошедшее может вызвать новую войну на Ближнем Востоке - операция проводилась без разрешения Конгресса. В Иране уже заявили, что отомстят США, передает "ТВ Центр".

В ночь с четверга на пятницу ракетному удару подвергся международный аэропорт Багдада. Судя по первым кадрам с места, он носил точечный характер, и инфраструктура объекта не пострадала. Очевидцы говорят, как минимум о трёх взрывах. Чуть позже стало известно, что погибли несколько человек, среди них Касем Сулеймани - глава иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. Его тело было опознано по кольцу. Он прилетел в Багдад на самолёте. Его встречал заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис, также погибший в результате этого ракетного удара. В Пентагоне подтвердили, - это они стоят за атакой на аэропорт Багдада. Как ранее заявил министр обороны США, все действия американских войск - это исключительно самооборона.

"Я не собираюсь телеграфировать то, что мы собираемся делать, но люди знают, что у нас очень широкие возможности. Мы будем действовать в ответ на действия Ирана или его доверенных лиц, и мы будем действовать, чтобы предупредить любые атаки на наши силы, на наш персонал со стороны Ирана или его представителей", - заявил Марк Эспер.

Касем Сулеймани - командующий иранским спецподразделением "Кудс", главная задача которого - реализации военных операций за пределами Ирана. Его имя включено в так называемый "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана. И хотя его имя в международной сводке упоминалось крайне редко, внутри своей страны он считается национальным героем. Одной из самых влиятельных и мощных фигур на всем Ближнем Востоке. И, конечно, для США - очень неприятный оппонент и его ликвидация может серьезно подорвать ситуацию в регионе, считает американский сенатор-демократ Крис Мёрфи.

"Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?" - написал Мерфи в соцсети.

Обстановка на Ближнем Востоке действительно накаляется. Как заявляется в Вашингтоне, ракетный удар по аэропорту Багдада - это ответ США на протестные акции у американского посольства, организатором которых американцы считают погибшего аль-Мухандиса. Митинги, в свою очередь, начались после бомбардировок населенных пунктов в Ираке и Сирии, когда погибли 25 человек.

В Пентагоне ту операцию назвали возмездием за предполагаемый удар группировки "Катаиб Хезболла", в результате которого был убит американский военный. В Исламской республике обвинения назвали надуманными, а самих американцев за их масштабную ближневосточную экспансию - террористами.

Минувшей ночью Дональд Трамп по телефону поговорил с президентом Турции: предупредил того, что, если он отправит в Ливию войска, это будет прямое вмешательство иностранного государства в дела страны и лишь осложнит ситуацию. При этом ранее сам Трамп одобрил переброску на Ближний Восток 750 американских солдат.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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