В Париже во время акции протеста пострадал полицейский

Стражи порядка применили слезоточивый газ
В Париже массовыми столкновениями с полицией закончилась очередная акция против пенсионной реформы. Точкой сбора демонстрантов стала станция метро "Пирамиды", передает "ТВ Центр".
Как пишут СМИ, митинг был несанкционированный, призывы прийти на пикет размещали в соцсетях. Когда платформу заполнили протестующие, кто-то зажег файер. На выходе в город колонну уже ждали полицейские. Они не дали пройти толпе к офису партии Эммануэля Макрона. Стражи порядка применили слезоточивый газ.
Сообщается, что задержаны трое, два человека пострадали, в том числе сотрудник полиции. Национальная забастовка во Франции продолжается с прошлого года, главное требование отменить пенсионную реформу, которая лишает бюджетников многочисленных льгот. Транспортники не работают почти месяц. Нестабильной обстановкой уже воспользовались радикалы, по нескольким городам прокатилась волна погромов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"