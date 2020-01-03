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В Париже во время акции протеста пострадал полицейский

10:47
  • пятница
  • 03 января 2020

Стражи порядка применили слезоточивый газ

В Париже массовыми столкновениями с полицией закончилась очередная акция против пенсионной реформы. Точкой сбора демонстрантов стала станция метро "Пирамиды", передает "ТВ Центр".

Как пишут СМИ, митинг был несанкционированный, призывы прийти на пикет размещали в соцсетях. Когда платформу заполнили протестующие, кто-то зажег файер. На выходе в город колонну уже ждали полицейские. Они не дали пройти толпе к офису партии Эммануэля Макрона. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Сообщается, что задержаны трое, два человека пострадали, в том числе сотрудник полиции. Национальная забастовка во Франции продолжается с прошлого года, главное требование отменить пенсионную реформу, которая лишает бюджетников многочисленных льгот. Транспортники не работают почти месяц. Нестабильной обстановкой уже воспользовались радикалы, по нескольким городам прокатилась волна погромов.

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