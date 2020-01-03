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Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии

10:47
  • пятница
  • 03 января 2020

7 лет станция находилась практически в руинах

В сирийской провинции Хасеке после реконструкции заработала электростанция Мабрука. Важный объект помогли восстановить российские и турецкие военные, передает "ТВ Центр".

Теперь она обеспечивает светом и теплом половину населенных пунктов в районе. Работы начались с разминирования, после этого установили новое оборудование. 7 лет станция находилась практически в руинах, после атак боевиков она была совершенно непригодна к эксплуатации.

Сразу же после освобождения под прикрытием военных персонал начал реконструкцию. А рядом с ней идут работы и по восстановлению элеватора, который также был разрушен во время войны. Сейчас на его территории работают саперы. Как рассчитывают специалисты, хранилище заработает уже этим летом.

"Раньше здесь находился большой объем пшеницы, элеватор работал исправно, но теперь остались только бетонные стены: боевики уничтожили все оборудование, ущерб оценивается минимум в 500 тысяч долларов США. Я рассчитываю, что мы его восстановим к июлю этого года, через месяц после начала сбора урожая" - рассказал сотрудник предприятия Махди Али.

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